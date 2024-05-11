Германия предложила Канаде сотрудничество в Арктике на фоне угрозы от РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус предложил союзнику по НАТО Канаде вступить в совместное партнерство с Норвегией для защиты инфраструктуры на крайнем севере.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на встрече со своим канадским коллегой Биллом Блэром в Оттаве, сообщает DPA.

Его заявление прозвучало на фоне рассуждений Оттавы, что в случае военного конфликта с Россией в Европе, испытание на прочность состоится и в стратегически важной Арктике.

"Давайте начнем трехстороннее стратегическое морское партнерство с акцентом на безопасность морских путей сообщения через северную Атлантику и Арктику", – сказал Писториус.

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В то же время Блэр заявил, что канадская Арктика имеет новые и растущие угрозы. По его словам, Канада заметила в этом регионе активность РФ и Китая.

"Мы могли бы полагаться на лед для защиты нашего континента, но изменение климата ставит под сомнение это предположение... Мы знаем, что должны быть сильнее и более настойчиво демонстрировать свое присутствие в регионе", – отметил он.

В апреле правительство Канады приняло новые руководящие принципы оборонной политики, где указывает, что самой неотложной задачей является обеспечение защиты собственного суверенитета в Арктике.

Накануне Блэр объявил о выделении 76 миллионов канадских долларов ($55,6 миллиона) на инициативу Германии по поставке Украине средств противовоздушной обороны.

Напомним, правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине, 17 апреля. Берлин позже сообщал, что обсуждает с Данией и Нидерландами финансирование инициативы.

В апреле Бельгия также объявила о выделении 200 миллионов евро на немецкую инициативу.