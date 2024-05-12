В немецком Гамбурге прошла новая акция сторонников халифата
Новости — Воскресенье, 12 мая 2024, 09:19 —
В немецком городе Гамбург накануне прошла демонстрация, организованная исламистской группировкой Muslim Interaktiv.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
По оценкам полиции, в акции приняли участие около 2300 человек.
Группа, которую немецкие органы безопасности классифицируют как экстремистскую, призвала к новому протесту против "цензуры и диктата мнений".
Эта акция последовала за предыдущей демонстрацией в конце апреля, участники которой держали плакаты с надписью "Халифат – это решение". Она проходила на фоне войны Израиля против ХАМАС в Газе и вызвала волну возмущения в Германии и осуждение со стороны ведущих политиков.
Несмотря на классификацию группы как экстремистской, власти разрешили провести субботнюю демонстрацию при строгих условиях.
Они включали запрет на разжигание ненависти, насилия и отрицание права Израиля на существование.
Согласно правилам, участникам также было запрещено призывать к захвату Германии халифатом в устной, письменной или изобразительной форме.
Ранее председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал к жестким последствиям после демонстрации в Гамбурге, на которой выступающие призвали к созданию исламистского халифата вместо демократии.
А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после исламистского митинга в Гамбурге в субботу должны быть "последствия".