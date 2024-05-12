В немецком Гамбурге прошла новая акция сторонников халифата

В немецком городе Гамбург накануне прошла демонстрация, организованная исламистской группировкой Muslim Interaktiv.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По оценкам полиции, в акции приняли участие около 2300 человек.

Группа, которую немецкие органы безопасности классифицируют как экстремистскую, призвала к новому протесту против "цензуры и диктата мнений".

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Reuters

Эта акция последовала за предыдущей демонстрацией в конце апреля, участники которой держали плакаты с надписью "Халифат – это решение". Она проходила на фоне войны Израиля против ХАМАС в Газе и вызвала волну возмущения в Германии и осуждение со стороны ведущих политиков.

Несмотря на классификацию группы как экстремистской, власти разрешили провести субботнюю демонстрацию при строгих условиях.

Они включали запрет на разжигание ненависти, насилия и отрицание права Израиля на существование.

Согласно правилам, участникам также было запрещено призывать к захвату Германии халифатом в устной, письменной или изобразительной форме.

Ранее председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал к жестким последствиям после демонстрации в Гамбурге, на которой выступающие призвали к созданию исламистского халифата вместо демократии.

А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после исламистского митинга в Гамбурге в субботу должны быть "последствия".