Эрдоган объяснил, почему отложил свой визит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал причины переноса своего визита в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом турецкий президент сказал в интервью греческому изданию Kathimerini.

По его словам, визит пришлось отложить "из-за несовместимости графиков обеих сторон".

"Как известно, в США скоро выборы, и график президента Байдена стал еще более плотным", – отметил Эрдоган.

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Он добавил, что такие встречи следует проводить в удобное для обеих сторон время, и сейчас стороны "продолжают усилия по назначению соответствующей даты".

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган отложил запланированную поездку в Вашингтон.

Перед этим сообщалось, что Эрдоган 9 мая отправится с официальным визитом в США.