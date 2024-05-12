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Кулеба обговорив із новим главою МЗС Португалії впровадження "формули миру"

Новини — Неділя, 12 травня 2024, 17:17 — Андрій Синявський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм португальским колегою Паулу Ранжелом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами глави МЗС України, він привітав колегу з призначенням на посаду міністра закордонних справ та обговорив із ним двосторонній порядок денний та імплементацію української "формули миру".

"Я ціную готовність міністра Ранжела рішуче підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС", – додав Кулеба.

Днями Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання спільної декларації G7.

Нагадаємо, 24 квітня представники України та Португалії розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди й узгодили графік подальших переговорів.

Раніше Ранжел заявив, що новий уряд Португалії на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу.

Новий уряд меншості у Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегру склав присягу 2 квітня.

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Кулеба Португалія
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