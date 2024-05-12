Кулеба обговорив із новим главою МЗС Португалії впровадження "формули миру"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм португальским колегою Паулу Ранжелом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами глави МЗС України, він привітав колегу з призначенням на посаду міністра закордонних справ та обговорив із ним двосторонній порядок денний та імплементацію української "формули миру".

I spoke with @PauloRangel_pt to congratulate him on his appointment as Portugal's Foreign Minister, discuss our bilateral agenda, and @ZelenskyyUa's Peace Formula implementation. I appreciate Minister Rangel’s willingness to resolutely support Ukraine on its way to EU membership. Реклама: May 12, 2024

"Я ціную готовність міністра Ранжела рішуче підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС", – додав Кулеба.

Днями Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання спільної декларації G7.

Нагадаємо, 24 квітня представники України та Португалії розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди й узгодили графік подальших переговорів.

Раніше Ранжел заявив, що новий уряд Португалії на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу.

Новий уряд меншості у Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегру склав присягу 2 квітня.