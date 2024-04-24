Україна та Португалія почали переговори про безпекову угоду

Представники України та Португалії 24 квітня розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди й узгодили графік подальших переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

На першому раунді переговорів українську групу представляв заступник голови ОП Ігор Жовква.

Окрім безпекової угоди, сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії й роль Португалії в реалізації української "формули миру" та "залучення до цього процесу країн Глобального Півдня".

Нагадаємо, у липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.