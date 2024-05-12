Кулеба обсудил с новым главой МИД Португалии имплементацию "формулы мира"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).
По словам главы МИД Украины, он поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел и обсудил с ним двустороннюю повестку дня и имплементацию украинской "формулы мира".
I spoke with @PauloRangel_pt to congratulate him on his appointment as Portugal's Foreign Minister, discuss our bilateral agenda, and @ZelenskyyUa's Peace Formula implementation. I appreciate Minister Rangel’s willingness to resolutely support Ukraine on its way to EU membership.Реклама:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 12, 2024
"Я ценю готовность министра Ранжела решительно поддерживать Украину на пути к членству в ЕС", – добавил Кулеба.
На днях Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение совместной декларации G7.
Напомним, 24 апреля представители Украины и Португалии начали работу над проектом двустороннего соглашения по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.
Ранее Ранжел заявил, что новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз.
Новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегру приняло присягу 2 апреля.