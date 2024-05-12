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Кулеба обсудил с новым главой МИД Португалии имплементацию "формулы мира"

Новости — Воскресенье, 12 мая 2024, 17:17 — Андрей Синявский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам главы МИД Украины, он поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел и обсудил с ним двустороннюю повестку дня и имплементацию украинской "формулы мира".

"Я ценю готовность министра Ранжела решительно поддерживать Украину на пути к членству в ЕС", – добавил Кулеба.

На днях Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение совместной декларации G7.

Напомним, 24 апреля представители Украины и Португалии начали работу над проектом двустороннего соглашения по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

Ранее Ранжел заявил, что новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз.

Новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегру приняло присягу 2 апреля.

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Кулеба Португалия
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