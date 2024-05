Кулеба обсудил с новым главой МИД Португалии имплементацию "формулы мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам главы МИД Украины, он поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел и обсудил с ним двустороннюю повестку дня и имплементацию украинской "формулы мира".

I spoke with @PauloRangel_pt to congratulate him on his appointment as Portugal's Foreign Minister, discuss our bilateral agenda, and @ZelenskyyUa's Peace Formula implementation. I appreciate Minister Rangel’s willingness to resolutely support Ukraine on its way to EU membership.

