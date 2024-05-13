Президент Литвы о замене Шойгу в РФ: Это делается для продолжения войны против Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что решение кремлевского главы Владимира Путина сменить министра обороны Сергея Шойгу связано с желанием российского режима продолжать захватническую войну против Украины.

Заявление Науседы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент убежден, что замена Шойгу на Андрея Белоусова рассчитана на внутреннюю российскую аудиторию.

"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Путин готов к каким-то мирным переговорам", – отметил Науседа.

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Он подчеркнул, что нет другого способа остановить российскую агрессию, кроме как эффективно и быстро оказывать помощь Украине.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что новый глава российского Минобороны Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.

Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.