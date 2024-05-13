Шольц едет в Швецию: будет говорить об Украине и вопросах безопасности
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник отправляется в Швецию, где у него запланированы переговоры с премьер-министрами Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Ожидается, что основными темами обсуждения станут ситуация с безопасностью в Европе, поддержка Украины в ее защите от России, а также гибридные угрозы, такие как кибератаки и диверсии.
Также запланирован совместный визит группы лидеров в шведскую технологическую компанию Ericsson.
Совместная пресс-конференция лидеров состоится вечером.
Ожидается, что Шольц останется в Швеции до вторника и планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном для проведения двусторонних переговоров.
Ранее Шольц призвал европейские страны предоставить Украине больше военной техники из своих запасов.
Также в конце апреля Шольц и премьер-министр Британии Риши Сунак обсудили дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины.