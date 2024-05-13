У парламенті Франції почали обговорювати проєкт закону про евтаназію: може тривати понад рік

У Національній асамблеї, нижній палаті парламенту Франції, почали розгляд законопроєкту про асистовану евтаназію, цей процес може тривати більше року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu.

З 13 травня спеціальна комісія у Національній асамблеї починає розгляд 1900 поправок до законопроєкту про асистовану евтаназію, який перший раз винесуть у залу 27 травня, що започаткує тривалий "марафон" розгляду.

Ці зміни до законодавства можуть вперше створити можливість евтаназії для певних категорій пацієнтів, якщо закон врешті буде ухвалено.

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Як вважають, парламентський "марафон" з узгодження усіх положень проєкту може тривати щонайменш до літа 2025 року. Тривалість процесу пов’язана у тому числі з тим, що документ курсуватиме між Нацасамблеєю і Сенатом.

Міністерка охорони здоров’я Катрін Вотрен висловила думку, що країна готова до цього кроку і у підсумку вийде напрацювати збалансований закон.

Президент Франції Емманюель Макрон ще у березні анонсував розгляд законопроєкту про асистовану евтаназію для дорослих, в яких діагностували невиліковну хворобу та які стоять перед загрозою неминучої смерті.

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