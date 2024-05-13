В парламенте Франции начали обсуждать проект закона об эвтаназии: может длиться больше года

В Национальной ассамблее, нижней палате парламента Франции, начали рассмотрение законопроекта об ассистированной эвтаназии, этот процесс может длиться более года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu.

С 13 мая специальная комиссия в Национальной ассамблее начинает рассмотрение 1900 поправок к законопроекту об ассистированной эвтаназии, который первый раз вынесут в зал 27 мая, что начнет длительный "марафон" по его рассмотрению.

Эти изменения в законодательство могут впервые создать возможность эвтаназии для определенных категорий пациентов, если закон в конце концов будет принят.

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Как считают, парламентский "марафон" по согласованию всех положений проекта может продлиться как минимум до лета 2025 года. Продолжительность процесса связана в том числе с тем, что документ будет курсировать между Нацассамблеей и Сенатом.

Министр здравоохранения Катрин Вотрен выразила мнение, что страна готова к этому шагу и в итоге получится наработать сбалансированный закон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в марте анонсировал рассмотрение законопроекта об ассистированной эвтаназии для взрослых, у которых диагностировали неизлечимую болезнь и которые стоят перед угрозой неизбежной смерти.

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