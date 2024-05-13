Зеленский рассказал о подготовке соглашения по безопасности с Люксембургом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит двустороннее соглашение по безопасности с Люксембургом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он вспомнил, рассказывая о разговоре с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Зеленский отметил, что они обсуждали возможность финансирования Люксембургом оборонной поддержки для Украины. "Готовимся зафиксировать это в двустороннем соглашении по безопасности", – отметил президент.

Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.



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Также лидеры обсуждали ожидания от Глобального саммита мира в Швейцарии по реализации предложенной Украиной "формулы мира".

"Рад, что Люксембург подтвердил свое участие, а также готовность работать со странами, которые находятся под российским информационным влиянием", – рассказал Зеленский.

Напомним, сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

В начале мая Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в том числе с Соединенными Штатами.