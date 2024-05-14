В Литве не исключили проведения еще одного референдума по двойному гражданству

После провала второго референдума о расширении возможностей предоставления двойного гражданства в Литве не исключили возможности его организации еще раз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которую цитирует LRT.

Она считает, что "простых решений" по расширению возможности предоставления двойного гражданства "не существует", и она не исключает возможность проведения еще одного референдума.

"Есть четкий путь, которым мы уже дважды прошли, кажется, что мы приближаемся к результату, но этого оказывается недостаточным. Такова демократическая воля избирателей. Как это будет через пять лет, я действительно не стану гадать, но все варианты должны быть оценены, я не исключаю повторения референдума, если на это будет общая политическая воля", – заявила спикер Сейма.

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Чмилите-Нильсен отметила, что явка на президентских выборах растет, что позволяет предположить, что явка достигнет "больших цифр", что, возможно, позволит сторонникам двойного гражданства рассчитывать на благоприятный результат на референдуме.

"Хотелось верить, что будет такая активность, которая позволит сохранить гражданство и получить одобрение. Мы видим, что есть большая поддержка, но и планка очень высокая", – сказала спикер Сейма.

Она также добавила, что испытывает разочарование, что на этот раз референдум провалился.

Напомним, на референдуме жителям Литвы предлагали изменить конституцию, чтобы расширить возможности предоставления двойного гражданства.

В частности, предлагали изъять из конституции предложение, которое сейчас препятствует гражданам Литвы приобретать второе гражданство – "за исключением случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другой страны". Однако референдум провалился.

Референдум проходил в один день с первым туром президентских выборов. Согласно их результату, во второй тур вышли действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.