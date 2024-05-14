Шольц обещает, что Германия и в дальнейшем будет оказывать Украине помощь

Канцлер Германии Олаф Шольц и главы правительств стран Северной Европы заверили, что и в дальнейшем будут оказывать поддержку Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По словам Шольца, с начала российской агрессии в феврале 2022 года Германия предоставила или пообещала предоставить Украине вооружение на сумму 28 миллиардов евро.

"Мы едины в нашей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину – столько, сколько потребуется", – заявил немецкий канцлер в Стокгольме после встречи с премьер-министрами Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Реклама:

Он рассказал, что в 2024 году будет предоставлена военная помощь на сумму более семи миллиардов евро.

"Мы предоставляли и будем предоставлять", – заверил канцлер, имея в виду уже обещанную военную помощь.

Ранее Шольц призвал европейские страны предоставить Украине больше военной техники из своих запасов.

Также в конце апреля Шольц и премьер-министр Британии Риши Сунак обсудили дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины.