В Польше после аварии на шахте ищут четырех горняков

После подземных толчков на шахте в польской Силезии этой ночью исчезли четверо горняков, продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Толчки произошли на шахте в Мысловице в 3:30 ночи по местному времени на глубине 665 метров.

Как рассказала спикер Польской горной группы, в зоне опасности тогда работали 15 человек. Одиннадцать смогли выйти, четыре человека считаются пропавшими.

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В шахте идет поисково-спасательная операция.

Это уже второй несчастный случай на шахтах в Польше за последние дни. В ночь на 10 мая на другой шахте погиб упавший в конвейер горняк.

Также за эти дни в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел большой пожар в автопарке, был и еще ряд менее известных случаев.

В правительстве не стали исключать, что часть из них могут быть связаны с враждебной деятельностью.