В Польше после аварии на шахте ищут четырех горняков
После подземных толчков на шахте в польской Силезии этой ночью исчезли четверо горняков, продолжается спасательная операция.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Толчки произошли на шахте в Мысловице в 3:30 ночи по местному времени на глубине 665 метров.
Как рассказала спикер Польской горной группы, в зоне опасности тогда работали 15 человек. Одиннадцать смогли выйти, четыре человека считаются пропавшими.
В шахте идет поисково-спасательная операция.
Это уже второй несчастный случай на шахтах в Польше за последние дни. В ночь на 10 мая на другой шахте погиб упавший в конвейер горняк.
Также за эти дни в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел большой пожар в автопарке, был и еще ряд менее известных случаев.
В правительстве не стали исключать, что часть из них могут быть связаны с враждебной деятельностью.