Пропалестинські демонстранти будують барикади в університеті Амстердама

Пропалестинські протестувальники у середу побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Керівництво закладу сподівається, що переговори в середу покладуть край протестам, але студенти не зупиняються, збираючи цеглу з вулиць й тротуарів поблизу кампусу та формують живі ланцюги для відправки на барикаду.

Reuters

Протестувальники кажуть, що ізраїльські установи, з якими співпрацює університет, отримують прибуток від пригноблення палестинців.

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У понеділок університет заявив, що має програми обміну з трьома університетами Ізраїлю, які припинені з міркувань безпеки, і співпрацює з ізраїльськими вченими або компаніями у восьми різних європейських дослідницьких проєктах.

За словами закладу, ця співпраця не була спрямована на підтримку військових цілей, і він хоче знайти рішення зі студентами, які протестують з понеділка, додавши, що ті "завдали значної шкоди" його будівлям.

Раніше поліція затримала близько 140 осіб під час розгону пропалестинських демонстрантів, які отаборилися в Амстердамському університеті.

Напередодні у Берліні поліція розігнала пропалестинських демонстрантів, які зайняли внутрішній двір Вільного університету німецької столиці.

Нагадаємо, у Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.

Раніше керівниця столичного регіону Іль-де-Франс, де розташована паризька філія Sciences Po, заявила про призупинення виплат для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".