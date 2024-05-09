Поліція розігнала пропалестинський протест студентів в університеті Амстердама

Спецпризначенці розігнали пропалестинських демонстрантів в університеті Амстердама, які протестують проти військової операції Ізраїлю в Газі, що спрямована проти терористичного угруповання ХАМАС після його нападу на Єврейську державу 7 жовтня 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

З посиланням на місцеве телебачення агентство повідомляє, що протестувальники на імпровізованих барикадах зі столів, цегли й дерев'яних піддонів використовували вогнегасники, щоб відтіснити поліцію.

Водночас спецпризначенці били протестувальників кийками та зносили барикади, витісняючи студентів під вигуки "Ганьба!".

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Dutch riot police storming the anti-Israel students and activists in the “Liberated Zone” at the University of Amsterdam.



Students complain about “police brutality” as the both batons and shields are used by the police to disperse the mob



🇳🇱🇮🇱 pic.twitter.com/3tLxU15ZfR — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2024

Напередодні пропалестинські протестувальники побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

У понеділок університет заявив, що має програми обміну з трьома університетами Ізраїлю, які припинені з міркувань безпеки, і співпрацює з ізраїльськими вченими або компаніями у восьми різних європейських дослідницьких проєктах.

Раніше поліція затримала близько 140 осіб під час розгону пропалестинських демонстрантів, які отаборилися в Амстердамському університеті.

Напередодні у Берліні поліція розігнала пропалестинських демонстрантів, які зайняли внутрішній двір Вільного університету німецької столиці.

Нагадаємо, у Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.