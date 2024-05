Поліція розігнала пропалестинський протест студентів в університеті Амстердама

Спецпризначенці розігнали пропалестинських демонстрантів в університеті Амстердама, які протестують проти військової операції Ізраїлю в Газі, що спрямована проти терористичного угруповання ХАМАС після його нападу на Єврейську державу 7 жовтня 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

З посиланням на місцеве телебачення агентство повідомляє, що протестувальники на імпровізованих барикадах зі столів, цегли й дерев'яних піддонів використовували вогнегасники, щоб відтіснити поліцію.

Водночас спецпризначенці били протестувальників кийками та зносили барикади, витісняючи студентів під вигуки "Ганьба!".

BREAKING:



Dutch riot police storming the anti-Israel students and activists in the “Liberated Zone” at the University of Amsterdam.



Students complain about “police brutality” as the both batons and shields are used by the police to disperse the mob



🇳🇱🇮🇱 pic.twitter.com/3tLxU15ZfR