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Поліція розігнала пропалестинський протест студентів в університеті Амстердама

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Новини — Четвер, 9 травня 2024, 08:58 — Андрій Синявський

Спецпризначенці розігнали пропалестинських демонстрантів в університеті Амстердама, які протестують проти військової операції Ізраїлю в Газі, що спрямована проти терористичного угруповання ХАМАС після його нападу на Єврейську державу 7 жовтня 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

З посиланням на місцеве телебачення агентство повідомляє, що протестувальники на імпровізованих барикадах зі столів, цегли й дерев'яних піддонів використовували вогнегасники, щоб відтіснити поліцію.

Водночас спецпризначенці били протестувальників кийками та зносили барикади, витісняючи студентів під вигуки "Ганьба!".

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Напередодні пропалестинські протестувальники побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

У понеділок університет заявив, що має програми обміну з трьома університетами Ізраїлю, які припинені з міркувань безпеки, і співпрацює з ізраїльськими вченими або компаніями у восьми різних європейських дослідницьких проєктах.

Раніше поліція затримала близько 140 осіб під час розгону пропалестинських демонстрантів, які отаборилися в Амстердамському університеті.

Напередодні у Берліні поліція розігнала пропалестинських демонстрантів, які зайняли внутрішній двір Вільного університету німецької столиці.

Нагадаємо, у Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні

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