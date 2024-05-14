Польша не собирается принимать мигрантов по новому миграционному пакту

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что страна не примет ни одного мигранта по миграционному пакту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Туск отметил, что Польша приняла сотни тысяч мигрантов из-за российско-украинской войны, а также десятки тысяч мигрантов из Беларуси.

"Министр, представляющий мое правительство, голосовал против принятия миграционного пакта. Позиция Польши здесь была четкой с самого начала", – заявил премьер-министр Дональд Туск. Он напомнил, что переговоры о миграционном пакте вело правительство Матеуша Моравецкого.

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При этом он отметил, что нынешнему правительству удалось добиться таких положений в миграционном пакте, которые делают его "гораздо менее угрожающим в последствиях, чем в начале". "Во-вторых, мы твердо требовали заблокировать миграционный пакт. Мы были в меньшинстве, но польское правительство проголосовало против миграционного пакта", – сказал он.

"Это моя задача, и я ее выполню. Польша будет бенефициаром миграционного пакта. Мы не будем ни за что платить, нам не придется принимать мигрантов с других направлений, Европейский Союз не будет накладывать на нас никаких миграционных квот.

С другой стороны, Польша будет эффективно обеспечивать финансовую поддержку со стороны ЕС в связи с тем, что она стала страной, которая принимает тысячи мигрантов, в основном из Украины", – сказал он.

"Мы, в отличие от наших предшественников, без войны с Европейским Союзом, в дружественном, но жестком диалоге, будем добиваться всего, на что Польша имеет право", – добавил Туск.

Во вторник министры финансов ЕС окончательно одобрили миграционный пакт. Три страны проголосовали против: Польша, Словакия и Венгрия. Предполагается, что пакт будет всесторонне регулировать миграционные вопросы в Европейском Союзе, включая вопросы, связанные с оказанием помощи странам, которые находятся под миграционным давлением.

Напомним, 10 апреля Европарламент одобрил масштабную реформу миграционного законодательства ЕС, призванную сделать прием мигрантов более упорядоченным и эффективным.

За 2023 год в ЕС прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.