Премьер Грузии считает, что США "навредят себе" санкциями против грузинских чиновников

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "контпродуктивными" предупреждения Соединенных Штатов о возможности санкций против грузинских чиновников в связи с принятием скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит "Новости-Грузия".

Кобахидзе сказал, что разговоры о возможных санкциях против Грузии являются "несерьезными и контрпродуктивными", если Штаты хотят улучшения двусторонних отношений, и что "репутация США серьезно пострадала" после введения в 2023 году санкций против четырех грузинских судей.

"Мы не хотим, чтобы репутация США была испорчена. Наш призыв к США – подумать о партнерстве и не прибегать к контрпродуктивным шагам. В первую очередь это навредит именно им. Никакого вреда нашей политической команде это не нанесет, наша поддержка только укрепится. Поэтому еще раз призываю всех быть прагматичными", – сказал премьер.

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Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

В тот же день в Грузию приезжал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. По итогам визита он предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.