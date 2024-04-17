Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня

Засідання Ради Україна-НАТО за запитом президента Володимира Зеленського відбудеться у п’ятницю, 19 квітня, й буде присвячене нагальним потребам Києва в озброєнні.

Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, передає "Європейська правда".

"Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю", – сказав Столтенберг.

За його словами, Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України", в ній також візьме участь Володимир Зеленський.

"Зокрема, очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – додав генсек НАТО.

Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.