Прокуратура Литвы начала расследование из-за избыточной закупки ковид-вакцины

Генеральная прокуратура Литвы решила начать расследование в связи с приобретением Литвой больших объемов вакцины от COVID-19, часть которой впоследствии оказалась ненужной.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В среду генпрокуратура Литвы решила начать досудебное расследование о возможном совершении преступления в контексте приобретения властями страны в разгар пандемии большого объема вакцины от COVID-19, часть которой оказалась ненужной после спадания интереса к вакцинации и снижения угрозы от вируса.

Расследование ведется в связи с возможным злоупотреблением полномочиями и растратой средств.

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Как известно, после вакцинации всех заинтересованных и спадания угрозы от вируса с проблемой избытка вакцины столкнулись все страны Европы. Так, одна только Швеция выбросила примерно пятую часть препаратов, приобретенных для иммунизации от COVID-19.

Еврокомиссии пришлось вести переговоры с производителями вакцин об изменении заключенных контрактов, поскольку государства ЕС не хотели платить за ненужные вакцины.

Это касалось не только вакцин, но и средств индивидуальной защиты, которые массово закупались в период дефицита.