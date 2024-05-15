В Польше заочно арестовали бывшего судью, который сбежал в Беларусь

Окружной суд Варшавы 15 мая заочно арестовал на три месяца бывшего судью Томаша Шмидта, который в начале мая сбежал в Беларусь и попросил там политического убежища.

Об этом сообщил прокурор Национальной прокуратуры Польши Артур Казновский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Заседание варшавского суда по ходатайству прокуратуры о временном аресте Шмидта было закрытым для общественности. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении этой меры на три месяца, заявил Казновский.

Он пояснил, что теперь бывшего судью объявят в розыск на уровне Польши, и после получения необходимых документов прокуратура составит ходатайство о выдаче европейского ордера на арест.

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На прошлой неделе уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище.

Шмидт рассказал белорусским пропагандистам, что был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с действиями властей в Варшаве. Он рассказал о преследованиях и угрозах, которым он якобы подвергся из-за своей "независимой политической позиции".

Национальная прокуратура Польши ранее начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку. Его также лишили статуса судьи.

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