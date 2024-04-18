Президентка Грузії ветувала закон про скасування гендерних квот у списках на парламентські вибори

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала ухвалений у парламенті проєкт закону щодо скасування гендерних квот у списках політсил на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Спікер Шалва Папуашвілі 18 квітня повідомив, що президентка ветувала закон, внесений невеликою партією "Гірчі" та остаточно схвалений парламентом 4 квітня.

Вмотивовані зауваження Зурабішвілі, згідно з процедурами, має розглянути комітет з юридичних питань, після чого їх мають обговорити у залі.

Прихильники цього проєкту мають у парламенті достатньо голосів, щоб подолати президентське вето.

У чинному законодавстві передбачено, що у кожній четвірці кандидатів у партійних списках має бути принаймні одна жінка.

Ініціатори скасування цієї норми вважають, що квоти "позбавлені логіки", суперечать правовим нормам і не сприяє розширенню прав жінок.

Як відомо, останніми днями у Грузії проходять масштабні протести через те, що керівна партія просуває скандальний проєкт "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Ще з моменту оголошення влади про намір повернути його на розгляд від західних партнерів Грузії пролунали численні сигнали про те, що це суперечить її західному курсу. Після початку розгляду проєкту та його ухвалення у першому читанні критика посилилася.

Група провідних депутатів Європарламенту виступили із заявою, що закон є атакою на незалежні ЗМІ та громадянське суспільство і ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію Грузії.

Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.