Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на отмену гендерных квот

Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенного на отмену обязательных гендерных квот при формировании избирательных списков.

Об этом сообщает проект SOVA, передает "Европейская правда".

Преодоление вето поддержали 87 депутатов.

Согласно изменениям, внесенным в Избирательный кодекс и закон "О политических объединениях граждан", партии больше не будут обязаны комплектовать избирательный список с учетом гендерного квотирования.

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Автор инициативы об отмене гендерных квот – партия "Гирчи", ее поддержало большинство.

Как сообщалось, в апреле президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала принятый в парламенте проект закона об отмене гендерных квот в списках политсил на парламентских выборах.

Считается, что похожая судьба ждет принятый 14 мая парламентом Грузии скандальный закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты.

Зурабишвили обещала ветировать его.

Ранее Евросоюз объявил об угрозе для пути Грузии в ЕС после принятия скандального закона.

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джим О'Брайен уже предупредил, что Грузию могут ждать финансовые ограничения в случае, если закон об "иноагентах" не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС.

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