Ле Пен судится с ультраправой партией Бельгии, которая использует ее портрет в рекламе

Лидер парламентской фракции французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подала в суд на бельгийскую партию "Наш дом" (Chez Nous), чтобы та прекратила использование ее лица на предвыборных брошюрах.

Об этом агентству AFP сообщил адвокат Ле Пен Гислен Дюбуа, пишет "Европейская правда".

Как рассказал Дюбуа, Ле Пен никогда не давала разрешения на использование ее фото Chez Nous, и только после двух обращений и жалобы в суд бельгийская партия прекратила это.

Лидер Chez Nous Жером Мунье подтвердил AFP, что партия изъяла брошюры с фотографиями Ле Пен, и призвал членов политсилы избегать использования изображений, защищенных авторским правом. Он также выразил сожаление, что некоторые однопартийцы распространяли такие листовки.

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Партия Chez Nous, основанная в 2021 году, выдвигает своих кандидатов на национальных выборах в Бельгии, которые состоятся 9 июня. Партия активно работает в южном, франкоязычном регионе страны.

Марин Ле Пен возглавляла "Национальное объединение" до 2022 года, но после парламентских выборов стала лидером фракции партии. Она, однако, до сих пор является претенденткой на пост президента от партии.

В последние годы Ле Пен пыталась изменить собственный имидж и имидж партии, ранее известной как "Национальный фронт", чтобы отойти от противоречивых ультраправых месседжей и увеличить свою поддержку.

Опросы указывают, что "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент, опережая партию "Возрождение" президента Франции Эмманюэля Макрона.

Отметим, что сама Ле Пен, ее отец Жан-Мари Ле Пен и еще более 20 человек из партийного руководства предстанут перед французским судом по делу о возможной растрате средств из-за злоупотребления должностями помощников евродепутатов.