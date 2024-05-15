Парламент Словаччини посилить заходи безпеки після замаху на Фіцо

У зв'язку з замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Національна рада (парламент) країни посилить заходи безпеки та вживе заходів для охорони депутатів.

Про це йдеться в заяві віцеспікера парламенту Словаччини Петера Жиги, яку цитує "Європейська правда".

За словами Жиги, охорона об'єктів, що перебувають у віданні Національної ради Словаччини, буде "значно посилена" на невизначений строк. Також буде скасоване відвідування будівлі словацького парламенту.

"Водночас ми вживаємо заходів для забезпечення безпеки депутатів, оскільки деякі з них висловили занепокоєння", – оголосив віцеспікер.

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Він також заявив, що Народна рада Словаччини призупиняє роботу й відновить її не раніше наступного вівторка, 21 травня.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни, він письменник.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо раніше повідомив, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.