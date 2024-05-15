Парламент Словакии усилит меры безопасности после покушения на Фицо

В связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Национальный совет (парламент) страны усилит меры безопасности и примет меры для охраны депутатов.

Об этом говорится в заявлении вице-спикера парламента Словакии Петера Жиги, которое цитирует "Европейская правда".

По словам Жиги, охрана объектов, находящихся в ведении Национального совета Словакии, будет "значительно усилена" на неопределенный срок. Также будет отменено посещение здания словацкого парламента.

"В то же время мы принимаем меры для обеспечения безопасности депутатов, поскольку некоторые из них выразили беспокойство", – объявил вице-спикер.

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Он также заявил, что Народный совет Словакии приостанавливает работу и возобновит ее не раньше следующего вторника, 21 мая.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны, он писатель.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее сообщил, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.