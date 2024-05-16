В Польше задержали трех человек, которых подозревают в убийстве украинца

Правоохранители в селе Рокицины на севере Польши задержали трех польских граждан по подозрению в жестоком убийстве 48-летнего украинца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Польские СМИ сообщили, что тело украинца обнаружили спасатели в ночь на 12 мая после пожара в одном из хозяйственных помещений на агропредприятии в Рокицинах, что в Поморском воеводстве.

Прокурор районной прокуратуры в Лемборке Поморского воеводства Патрик Вегнер подтвердил "Укринформу", что по этому делу арестовали трех граждан Польши, в том числе женщину.

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"Один из подозреваемых в преступлении был работодателем, который предоставлял работу и жилье погибшему украинцу, а другой – сотрудником", – добавил прокурор.

Двум подозреваемым, которые непосредственно причастны к убийству, грозит пожизненное заключение, а третьей подозреваемой грозит до пяти лет заключения за неоказание помощи и сокрытие следов преступления.

Предварительно следствие установило, что мужчина жил один, в Польше у него есть сестра, а мать проживает в Украине. Погибший был единственным украинцем, который работал на агропредприятии, где разводят крупный рогатый скот.

В польской прокуратуре пока не определили мотив убийства, но подозревают, что речь идет не о ненависти на национальной почве, а о влиянии алкогольного опьянения.

В начале месяца сообщалось, что в результате ножевого ранения в Будапеште погиб гражданин Украины 1975 года рождения – его смерть стала следствием ссоры, вспыхнувшей в общежитии для работников автотранспортной компании.

Двое украинских военных погибли в апреле в немецкой Баварии в результате ножевых ранений, 57-летнему подозреваемому россиянину избрали меру пресечения.