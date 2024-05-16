Кулеба: Мир в Европе связан с решимостью союзников поставлять Украине оружие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что именно от поставок Украине достаточного оружия со стороны союзников зависит, будет ли царить на Европейском континенте мир.

Об этом он сказал 16 мая во время онлайн-выступления на конференции Impact'24 в польской Познани, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба отметил, что за последние годы Украина получала успехи на поле боя, когда имела достаточно ресурсов, зато во время дефицита ресурсов ситуация ухудшается: "Наши победы – это ваши победы. Наши неудачи – это ваши неудачи".

По мнению главы МИД, поддержка Украины – в собственных интересах партнеров, поскольку при надлежащей военной помощи у политических оппонентов действующих правительств меньше аргументов для критики.

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"Будет ли в Европе мир, или большая война – сейчас зависит от решимости Европы и союзников реально помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Единственное условие для того, чтобы это стало реальностью – предоставить нам все необходимое оружие и сделать это без проволочек", – подчеркнул он.

Кулеба снова подчеркнул, что Украине и союзникам важно уже сейчас сорвать агрессивные планы России по захвату Европы, потому что она не остановится, если ее не остановят.

"История доказывает, что те, кто не сдаются, рано или поздно возвращают то, что им принадлежит. Путинский режим рано или поздно падет. Ключевая задача евроатлантического сообщества – иметь стратегическую выдержку и вместе работать над укреплением общей устойчивости и безопасности", – считает министр.

Ранее Кулеба уже призвал западных союзников активизировать производство оружия для усиления помощи Украине, подчеркнув, что только восстановления военной поддержки США недостаточно для победы над Россией.

Недавно глава МИД обсудил с литовским коллегой, как ускорить поставки оружия Украине.