В правительстве допускают продление льготной торговли с ЕС на 2025-2026 годы

Текущий либеральный режим торговли Европейского Союза с Украиной с учетом автономных торговых правил (ATM), скорее всего, будет продлен в 2025-2026 годах.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в четверг на организованной Киевским международным экономическим форумом (КМЭФ, KIEF) дискуссии в Киеве, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Договоренность такова, что за этот год мы интегрируем эти условия беспошлинной торговли в Соглашение об ассоциации. Мы над этим работаем. Но, честно говоря, у меня есть ощущение, что может быть продлено решение (об ATM – ред.) в 2025-2026 годах (...) У меня такое ощущение, что это возможно", – сказала она.

Относительно видения, какой должна быть оптимальная торговая рамка с Европой, вице-премьер отметила, что это "полная торговая либерализация с любыми условиями".

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"То есть сейчас мы должны осознавать, что мы продолжили полную торговую либерализацию с условиями, с оговорками (...) Поэтому это полная торговая либерализация в любой форме", – отметила она.

"В форме одностороннего решения, в форме соглашения об ассоциации. Никто точно не вернется к старым условиям торговли до начала полномасштабной войны или до решения АТМ. То есть это полная торговая либерализация на весь период до вступления в Европейский Союз", – резюмировала Стефанишина.

По ее словам, это обусловлено тем, что если Украина отступит от действующих условий торгового соглашения, это будет означать открытие переговоров "с нуля" и в части членства.

Украина должна сохранить полную торговую либерализацию до членства в ЕС любыми усилиями, и с любыми оговорками, подчеркнула вице-премьер.

13 мая Совет Евросоюза после длительного и напряженного переговорного процесса наконец одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год.

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