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В Британии отреагировали на высылку своего атташе из России: Отчаянный шаг

Новости — Четверг, 16 мая 2024, 21:44 — Олег Павлюк

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал решение Министерства иностранных дел России объявить персоной нон грата атташе по вопросам обороны британского посольства в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", свою реакцию Шаппс написал в Twitter (X).

По мнению британского министра, высылка Россией атташе по вопросам обороны Британии "является отчаянным шагом".

"В то время как российский атташе в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой Путина с нашим атташе было то, что он олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины на фоне его незаконного и варварского вторжения", – добавил он.

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Напомним, в начале мая Великобритания объявила о выдворении российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки, и лишение дипломатического статуса нескольких российских объектов в Великобритании, которые, как считают, использовались в разведывательных целях.

Кроме того, Лондон ввел новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в частности ограничение времени пребывания российских дипломатов в Великобритании.

В ответ Россия 16 мая объявила о высылке атташе по военным вопросам британского посольства и пообещала, что продолжение следует.

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Великобритания Россия
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