В Британии отреагировали на высылку своего атташе из России: Отчаянный шаг

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал решение Министерства иностранных дел России объявить персоной нон грата атташе по вопросам обороны британского посольства в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", свою реакцию Шаппс написал в Twitter (X).

По мнению британского министра, высылка Россией атташе по вопросам обороны Британии "является отчаянным шагом".

"В то время как российский атташе в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой Путина с нашим атташе было то, что он олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины на фоне его незаконного и варварского вторжения", – добавил он.

Russia’s expulsion of the UK’s defence attaché (DA) is a desperate move.



Whilst Russia’s DA in the UK was acting as a spy, Putin’s only issue with ours was that they personified the UK’s unwavering support for Ukraine in the face of his illegal and barbaric invasion.