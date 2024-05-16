Победители парламентских выборов в Новой Македонии говорят, что собрали большинство

Лидер северомакедонской партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски заявил, что ему удалось заручиться поддержкой 61 депутата – минимального большинства в Собрании (парламенте), необходимого для формирования коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на северомакедонскую службу "Радио Свобода".

Мицкоски заявил журналистам, что коалиция "Твоя Македония", которую возглавляет ВМРО-ДПМНЕ, завершает переговоры с несколькими депутатами и уже "успешно собрала 61 депутата".

Он отказался говорить, кто именно выразил поддержку его партии, но отметил, что переговоры с блоком "Вреди"

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"Наша следующая цель совместно с партнерами по коалиции – успешно консолидировать две трети парламента. Они необходимы, потому что мы намерены осуществить серьезную реструктуризацию и перестановки в правительственном кабинете", – сказал лидер ВМРО-ДПМНЕ.

Как сообщалось, на парламентских выборах в Северной Македонии, которые состоялись 8 мая, уверенно победила правая оппозиция, прежде всего представленная партией ВМРО-ДПМНЕ. Ее блок "Твоя Македония" имеет всего 59 мандатов.

Сейчас эта правая политсила ведет переговоры о новом правительстве прежде всего с блоком "Варто" (македонское название "Вреди", албанский Vlen), представляющим оппозиционные албанские силы и имеющим 13 мандатов.

Существуют опасения, что приход к власти более правых партий может затормозить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.

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