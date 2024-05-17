В Турции провели масштабную антитеррористическую операцию: 239 задержанных
В Турции правоохранители провели масштабную антитеррористическую операцию в 22 провинциях.
Об этом в Twitter (X) сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, информирует "Европейская правда".
По его словам, результатом операции стало задержание 239 подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана.
По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли огнестрельное оружие, а также большое количество организационной документации и цифровых материалов.
Накануне Турция заявила, что нанесла авиаудары по северному Ираку и ликвидировала 12 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которые там скрывались.
Перед этим Турция нанесла авиаудары по курдским боевикам в соседних Сирии и Ираке в ответ на очередную атаку на турецкие военные базы в Ираке, в результате которой погибли девять ее военных, а еще четверо получили ранения.