В Грузии "день святости семьи" впервые объявили выходным

Грузинские власти впервые объявили "день святости семьи" 17 мая выходным днем, а провластные ресурсы задействовали для призывов выходить на демонстрации, организованные церковью.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

За более чем 10 лет со времени основания в Грузии "дня святости семьи" его объявили выходным днем. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это просьбой патриархии и сказал, что власть пошла навстречу, потому что "общество должно максимально беречь свои ценности и традиции и вместе с ними двигаться в Европу".

На пятницу во многих городах запланированы религиозные демонстрации. В церкви пригласили выходить на мероприятия "всех, независимо от национальности, веры и политической позиции", чтобы засвидетельствовать, что "защита истории, традиций, духовных и культурных ценностей... выше узких политических интересов".

Реклама:

В Тбилиси из-за демонстраций перекроют дороги и меняют маршруты некоторых автобусов.

Формально мероприятия внепартийные, однако, отмечает агентство, правящая партия "Грузинская мечта" активно участвует в повышении интереса к мероприятиям. В частности, к этому призывают в соцсетях провластных телеканалов.

Оппозиционные СМИ сообщали о случаях давления на госслужащих относительно участия в мероприятиях 17 мая.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" заявил, что придет на митинг в Тбилиси, чтобы "показать миру, на каких ценностях стоит Грузия".

Протестов против закона об "иноагентах" в пятницу не будет едва ли не впервые за более чем 30 дней, они возобновятся в субботу.

Ранее "Грузинская мечта" официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

Читайте также: Россия выигрывает Грузию. Как ЕС и США теряют влияние на Тбилиси и реально ли это развернуть.