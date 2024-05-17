Избранный президент Словакии: Фицо помнит момент покушения на себя

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, у которого была возможность поговорить с раненым премьер-министром Робертом Фицо, заявил, что тот помнит момент покушения на себя.

Заявление Пеллегрини приводит Denník N, сообщает "Европейская правда".

Избранный словацкий президент в четверг посещал Фицо в больнице в Банской-Быстрице, у них была возможность немного поговорить.

Он добавил, что у премьер-министра нет шока, когда организм, защищаясь, стирает часть воспоминаний о событии.

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"Премьер-министр помнит, что произошло. Он был удивлен, как это могло произойти, и как быстро это было ликвидировано", – сказал Пеллегрини.

Он также рассказал, что Фицо был в сознании в течение перевозки в Банску-Быстрицу и воспринимал абсолютно все, что происходило вокруг него.

"Как ему оказывали первую помощь, как его перевозили вертолетом в Банску-Быстрицу, как им занимались медицинские бригады в отделении неотложной помощи, и только когда он попал в операционную, его погрузили в сон. До того момента он был в сознании", – сказал Пеллегрини.

Накануне Пеллегрини рассказывал, что он смог поговорить с Фицо лишь кратко, поскольку премьер-министр был уставший и находился под воздействием лекарств.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

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