В Словакии говорят, что Фицо больше не будут оперировать

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что врачи больше не планируют проводить операций раненому премьеру страны Роберту Фицо.

Об этом Пеллегрини сказал в комментарии порталу Pravda, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, будут ли Фицо снова оперировать, избранный президент ответил отрицательно.

В то же время он подтвердил, что в понедельник состоится заседание медицинской комиссии, где будет решаться вопрос о транспортировке Фицо "ближе к месту жительства" - в Братиславу. Сейчас глава правительства находится в больнице Банской Быстрицы.

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"Но до этого еще далеко. Впереди у премьер-министра – критические часы и дни, чтобы смириться со всем тем, что еще может постигнуть его после тяжелой операции, или с тем, что может быть впереди", – добавил Пеллегрини.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

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