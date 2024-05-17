У Фінляндії зросло число підозрюваних у справі про перевезення санкційних товарів в РФ

У Фінляндії справу про перевезення товарів подвійного призначення в Росію тепер розслідує Центральна кримінальна поліція, кількість підозрюваних зросла до п’яти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

На початковому етапі попереднього розслідування у справі було троє підозрюваних – двоє чоловіків і одна жінка. Йдеться про російських студентів. Тоді слідчі заявили, що йдеться про перевезення предметів, які можуть використовуватися у військових цілях.

Розслідування у справі вела поліція міста Оулу.

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За даними Центральної кримінальної поліції, товари, що підпадають під санкції, були експортовані в Росію через Фінляндію.

Розслідування почалося після того, як приватна особа заявила в поліцію, що її дані без її відома були використані для замовлення товарів. Слідчі зараз вивчають покупки, зроблені в онлайн-магазинах.

Розслідування ведеться у співпраці з поліцією Оулу і Митною службою.

Тепер кількість підозрюваних збільшилася до п'яти. Дані про нових підозрюваних не уточнюють.

На початку травня фінський суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо трьох студентів-громадян Росії, яких підозрюють у вивезенні з Фінляндії товарів подвійного призначення.

Тоді ж стало відомо, що у Фінляндії оголосили рідкісну підозру у шпигунстві на користь Росії.