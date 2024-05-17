В Финляндии возросло число подозреваемых по делу о перевозке санкционных товаров в РФ

В Финляндии дело о перевозке товаров двойного назначения в Россию теперь расследует Центральная уголовная полиция, количество подозреваемых возросло до пяти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

На начальном этапе предварительного расследования в деле было трое подозреваемых – двое мужчин и одна женщина. Речь идет о российских студентах. Тогда следователи заявили, что речь идет о перевозке предметов, которые могут использоваться в военных целях.

Расследование по делу вела полиция города Оулу.

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По данным Центральной криминальной полиции, товары, подпадающие под санкции, были экспортированы в Россию через Финляндию.

Расследование началось после того, как частное лицо заявило в полиции, что его данные без его ведома были использованы для заказа товаров. Следователи сейчас изучают покупки, сделанные в онлайн-магазинах.

Расследование ведется в сотрудничестве с полицией Оулу и Таможенной службой.

Теперь количество подозреваемых увеличилось до пяти. Данные о новых подозреваемых не уточняются.

В начале мая финский суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении трех студентов-граждан России, которых подозревают в вывозе из Финляндии товаров двойного назначения.

Тогда же стало известно, что в Финляндии предъявили редкое подозрение в шпионаже в пользу России.