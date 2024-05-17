Британия ввела санкции за торговлю оружием между Россией и КНДР

Великобритания объявила о введении санкций против трех компаний и одного физического лица за незаконную торговлю оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правительство Соединенного Королевства.

Новые санкции направлены против компании Paekyangsan Shipping, которая перевозит нефтепродукты между КНДР и РФ, а также Toplivo Bunkering Co за то, что она позволила судам, участвующим в таких перевозках, находиться в российском Восточном порту.

Меры включают замораживание активов, транспортные санкции и запрет на поездки, а также направлены против российского поставщика грузовых услуг "Восточная Стивидорная компания" и директора ТБК Алексея Воротникова, говорится в заявлении правительства.

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"Санкции подчеркивают совместные злонамеренные усилия РФ и КНДР, направленные на обход санкций ООН в отношении нефтепродуктов, которые помогают способствовать незаконным военным программам Северной Кореи", – говорится в сообщении.

Лондон отметил, что действует вместе с международными партнерами и процитировал слова министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что Соединенное Королевство будет продолжать привлекать к ответственности Москву и Пхеньян за такие поставки оружия.

"(Хозяин Кремля Владимир) Путин напрягает все силы, чтобы поддержать свою незаконную войну в Украине, даже прибегая к незаконным торговым сделкам с КНДР "оружие в обмен на нефть", грубо нарушая санкции ООН, за которые сама же РФ и проголосовала...", – отметил глава МИД.

Накануне министерство финансов США объявило о санкциях против двух физических и трех юридических российских лиц, которые способствовали поставке оружия между Россией и Северной Кореей.

Схема по поставкам оружия между Россией и КНДР связана с гражданином Словакии, торговцем оружием Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели санкции в марте 2023 года. Несмотря на это, Мкртичев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.