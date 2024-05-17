Європейські прикордонники допоможуть Фінляндії наглядати за кордоном з РФ до кінця жовтня

Європейське агентство з питань прикордонної та берегової охорони Frontex вирішило продовжити підтримку прикордонної служби на східному кордоні Фінляндії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

У квітні Фінляндія звернулася з проханням продовжити офіційну допомогу до кінця жовтня. Сьогодні, у п'ятницю, Frontex оголосило про продовження допомоги.

Наразі у Фінляндії працює 26 прикордонників Frontex. З них 20 на східному кордоні і шість в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Frontex також спрямувало до Фінляндії патрульні автомобілі та інші засоби спостереження.

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Кількість персоналу Frontex залишиться незмінною і в майбутньому. У разі необхідності Прикордонна служба може звернутися до агентства з проханням про збільшення кількості прикордонників на східному кордоні.

Прикордонники та інші співробітники Frontex прибули до Фінляндії в листопаді-грудні 2023 року, коли Фінляндія попросила про допомогу, перш за все, для спостереження за місцевістю.

Спочатку Frontex відправило близько 50 прикордонників та інших співробітників до Фінляндії для допомоги в моніторингу східного кордону після того, як на кордон почали прибувати шукачі притулку з Росії.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.