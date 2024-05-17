Европейские пограничники помогут Финляндии наблюдать за границей с РФ до конца октября

Европейское агентство по вопросам пограничной и береговой охраны Frontex решило продолжить поддержку пограничной службы на восточной границе Финляндии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

В апреле Финляндия обратилась с просьбой продлить официальную помощь Frontex до конца октября. Сегодня, в пятницу, Frontex объявило о продлении помощи.

Сейчас в Финляндии работает 26 пограничников Frontex. Из них 20 на восточной границе и шесть в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Frontex также направило в Финляндию патрульные автомобили и другие средства наблюдения.

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Количество персонала Frontex останется неизменным и в будущем. В случае необходимости Пограничная служба может обратиться к агентству с просьбой об увеличении количества пограничников на восточной границе.

Пограничники и другие сотрудники Frontex прибыли в Финляндию в ноябре-декабре 2023 года, когда Финляндия попросила о помощи, прежде всего, для наблюдения за местностью.

Сначала Frontex отправило около 50 пограничников и других сотрудников в Финляндию для помощи в мониторинге восточной границы после того, как на границу начали прибывать искатели убежища из России.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.