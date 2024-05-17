51 мігранта врятували на південь від Криту

Понад пів сотні мігрантів було врятовано за 33 морські милі на південний захід від критського острова Гавдос у п'ятницю вдень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

51 мігрант подав сигнал лиха невдовзі після полудня і, за даними берегової охорони, був підібраний танкером під прапором Ліберії.

Очікується, що танкер доставить мігрантів до міста Ханья, де ними займеться портова влада.

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Напередодні у Середземному морі на південь від грецького острова Крит врятували 42 особи, але ще троє вважаються зниклими безвісти після того, як човен, який, імовірно, перевозив мігрантів, подав сигнал лиха.

Греція лежить на одному з найпопулярніших маршрутів до Європейського Союзу для людей, які тікають від війни і бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Більшість з них переправляються на східні острови Егейського моря з сусіднього турецького узбережжя, інші намагаються оминути Грецію та прямують з Північної Африки до Італії довшим і більш небезпечним середземноморським маршрутом.

Наприкінці квітня влада грецького острова Самос повідомила, що один мігрант загинув та ще 25 нелегалів врятували із затонулого човна, який відплив від сусіднього узбережжя Туреччини.