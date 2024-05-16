Після аварії човна біля берегів Греції врятували 42 мігрантів, 3 зникли безвісти

У Середземному морі на південь від грецького острова Крит врятували 42 особи, але ще троє вважаються зниклими безвісти після того, як човен, який, імовірно, перевозив мігрантів, подав сигнал лиха.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Грецька берегова охорона повідомила, що вночі вона отримала повідомлення від італійської берегової охорони про човен, який зазнав аварії за 50 кілометрів на південь від Криту.

За її словами, 40 осіб врятували завдяки кораблям, які проходили в цьому районі, а ще двох за допомогою гелікоптера ВМС Греції.

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Берегова охорона повідомила, що ті, хто вижив, сказали, що ще троє все ще вважаються зниклими безвісти, тому вона продовжує пошуково-рятувальні операції в цьому районі.

Греція лежить на одному з найпопулярніших маршрутів до Європейського Союзу для людей, які тікають від війни і бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Більшість з них переправляються на східні острови Егейського моря з сусіднього турецького узбережжя, інші намагаються оминути Грецію та прямують з Північної Африки до Італії довшим і більш небезпечним середземноморським маршрутом.

Наприкінці квітня влада грецького острова Самос повідомила, що один мігрант загинув та ще 25 нелегалів врятували із затонулого човна, який відплив від сусіднього узбережжя Туреччини.

Нещодавно рятувальники на східному грецькому острові Хіос знайшли тіла трьох дівчат, які загинули після того, як човен з мігрантами із сусідньої Туреччини вдарився об скелі.

Раніше грецька берегова охорона врятувала групу з 29 мігрантів з пошкодженого човна в Середземному морі на південь від Криту.

Перед цим берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до Південної Європи Середземним морем.