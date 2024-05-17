51 мигранта спасли к югу от Крита

Более полусотни мигрантов были спасены за 33 морские мили к юго-западу от критского острова Гавдос в пятницу днем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

51 мигрант подал сигнал бедствия вскоре после полудня и, по данным береговой охраны, был подобран танкером под флагом Либерии.

Ожидается, что танкер доставит мигрантов в город Ханья, где ими займутся портовые власти.

Реклама:

Накануне в Средиземном море к югу от греческого острова Крит спасли 42 человека, но еще трое считаются пропавшими без вести после того, как лодка, которая, предположительно, перевозила мигрантов, подала сигнал бедствия.

Греция лежит на одном из самых популярных маршрутов в Европейский Союз для людей, которые бегут от войны и бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Большинство из них переправляются на восточные острова Эгейского моря с соседнего турецкого побережья, другие пытаются обойти Грецию и направляются из Северной Африки в Италию более длинным и более опасным средиземноморским маршрутом.

В конце апреля власти греческого острова Самос сообщили, что один мигрант погиб и еще 25 нелегалов спасли с затонувшей лодки, которая отплыла от соседнего побережья Турции.