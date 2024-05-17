Чеські фермери після замаху на Фіцо вирішили відкласти протести

Чеські фермери скасували акцію протесту, яка мала відбутися наступного тижня в Празі, щоб не загострювати атмосферу після замаху на словацького прем'єра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Фермери хочуть заспокоїти ситуацію і зменшити ризик того, що щось може статися під час протесту. Нову дату акції протесту вони ще не призначили, повідомив Ян Долежал, президент Аграрної палати.

У Сільськогосподарському союзі (ZS) сьогодні вранці повідомили ČTK, що підготовка до протестів тривала дуже довго і що фермери все ще розраховують на їх реалізацію. За словами Долежала, нова дата буде визначена за результатами переговорів з міністрами сільського господарства і фінансів.

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Відкладаючи заплановану акцію протесту, фермери хочуть заспокоїти ситуацію і створити простір для переговорів, заявив президент Аграрної палати. Фермери також хочуть відкласти акцію протесту з міркувань безпеки. "Щоб ми не піддавали учасників або представників влади ризикам безпеки", – сказав Долежал.

Вже у четвер профспілки скасували заплановану на вівторок демонстрацію. Вони заявили, що хочуть зробити свій внесок у заспокоєння ситуації після замаху в середу на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Рішення фермерів відкласти протест привітав голова міністерства сільського господарства Марек Виборний, за його словами, воно є логічним і відповідальним. "Я вважаю, що це сприятиме заспокоєнню ситуації і зниженню напруженості і в Чеській Республіці", – заявив він.

За останньою інформацією, демонстрація фермерів у середу мала розпочатися о 09:00 з протестного проїзду сільськогосподарської техніки і завершитися о 13:00. За словами голови Сільськогосподарського союзу Мартіна Пихи, маршрут мав бути більшим, ніж під час попередніх демонстрацій, і пролягати навколо Міністерства сільського господарства.

Востаннє аграрні протести в Чехії відбувалися 20 березня, коли понад 1600 тракторів та іншої техніки виїхали на дороги в регіонах.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення у замаху на вбивство за обтяжувальних обставин.

Словацький прем'єр наразі перебуває в лікарні в місті Банська Бистриця, нещодавно він переніс другу операцію, але його стан залишається тяжким.

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