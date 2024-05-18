Почта Франции выпустила марку с багетом с ароматом пекарни
Новости — Суббота, 18 мая 2024, 12:25 —
Почта Франции выпустила почтовую марку, которую можно потереть и понюхать – она изображает багет, национальную гордость страны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.
На марке стоимостью 1,96 евро изображен багет, украшенный красно-бело-голубой лентой, в цветах флага страны. Тираж марки составляет 594 тысячи.
По словам парижского магазина Le Carre d'encre, который ее продает, марка имеет "аромат пекарни".
Краска, использованная на марках, содержит микрокапсулы, которые обеспечивают аромат.
"Сложность для нас заключается в том, чтобы нанести эту краску, не разбивая капсулы, чтобы потом запах мог высвободиться, когда клиент потрет марку", – рассказал France Bleu Дамьен Лаво, печатник в Philaposte.
Марку выпустили в продажу в пятницу, после презентации в четверг, в день святого Оноре – покровителя пекарей и кондитеров.
Французский багет, который президент Эмманюэль Макрон когда-то описал как "250 граммов магии и совершенства", получил статус наследия ЮНЕСКО в 2022 году.
А недавно команда французских пекарей потеснила Италию новым мировым рекордом, создав 140-метровый багет.