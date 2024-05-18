Почта Франции выпустила марку с багетом с ароматом пекарни

Почта Франции выпустила почтовую марку, которую можно потереть и понюхать – она изображает багет, национальную гордость страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

На марке стоимостью 1,96 евро изображен багет, украшенный красно-бело-голубой лентой, в цветах флага страны. Тираж марки составляет 594 тысячи.

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По словам парижского магазина Le Carre d'encre, который ее продает, марка имеет "аромат пекарни".

Краска, использованная на марках, содержит микрокапсулы, которые обеспечивают аромат.

"Сложность для нас заключается в том, чтобы нанести эту краску, не разбивая капсулы, чтобы потом запах мог высвободиться, когда клиент потрет марку", – рассказал France Bleu Дамьен Лаво, печатник в Philaposte.

Марку выпустили в продажу в пятницу, после презентации в четверг, в день святого Оноре – покровителя пекарей и кондитеров.

Французский багет, который президент Эмманюэль Макрон когда-то описал как "250 граммов магии и совершенства", получил статус наследия ЮНЕСКО в 2022 году.

А недавно команда французских пекарей потеснила Италию новым мировым рекордом, создав 140-метровый багет.