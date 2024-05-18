Зеленский рассказал, каких решений ожидает от Саммита мира в Швейцарии

По словам президента Зеленского, Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью французскому информагентству AFP, выдержки из которого приводит пресс-служба ОПУ, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, речь идет о свободном судоходстве, ядерной и энергетической безопасности, обмене пленными и возвращении незаконно депортированных детей.

Пункт о свободном судоходстве предусматривает защиту портовой инфраструктуры, пищевую безопасность для всего мира и развитие экономики Украины. Пункт о ядерной и энергетической безопасности имеет целью остановить удары России по критической инфраструктуре.

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"Если мы выйдем с саммита с этими тремя шагами, с согласованием в большинстве стран этих позиций, это будет говорить, что дальше Россия их не будет блокировать, а мы будем разрабатывать с теми или иными странами на техническом уровне уже пошаговый, очень подробный план каждого из этих пунктов", – сказал Зеленский.

Из 160 стран и организаций, приглашенных на Глобальный саммит мира в Швейцарию, свое участие пока подтвердили полсотни.

Среди тех, кто уже подтвердил участие, – председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Россию на саммит мира не приглашали – такова позиция Украины. Россия и сама заявляла о нежелании участвовать - но в Швейцарии очень хотели бы запустить процесс, который бы привлекал Россию.