В центре Мадрида тысячи людей требуют реформы системы здравоохранения
Новости — Воскресенье, 19 мая 2024, 16:45 —
В столице Испании Мадриде проходит многотысячная демонстрация с требованием реформировать систему здравоохранения.
Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".
Количество участников шествия, собравшегося в Мадриде днем в воскресенье, оценивается ориентировочно в 18 тысяч человек.
Ключевыми причинами недовольства протестующих является большое время ожидания в очереди для приглашения на прием, недостаток инвестиций в сфере и нехватка кадров.
Некоторые участники шествия, с которыми общались журналисты, говорят, что столкнулись с необходимостью ждать приема профильного врача в государственной поликлинике более года.
Это уже третий протест с требованием устранения недостатков в системе здравоохранения за последний год, предыдущие были в ноябре и феврале 2023 года.
А в соседней Франции правительство предложило штрафовать за неявку к врачу по записи без уважительной причины.
Напомним, в субботу протест климатических активистов на некоторое время парализовал работу аэропорта Мюнхена