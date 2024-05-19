В центре Мадрида тысячи людей требуют реформы системы здравоохранения

В столице Испании Мадриде проходит многотысячная демонстрация с требованием реформировать систему здравоохранения.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Количество участников шествия, собравшегося в Мадриде днем в воскресенье, оценивается ориентировочно в 18 тысяч человек.

Sergio Perez (EFE)

Ключевыми причинами недовольства протестующих является большое время ожидания в очереди для приглашения на прием, недостаток инвестиций в сфере и нехватка кадров.

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Sergio Perez (EFE)

Sergio Perez (EFE)

Некоторые участники шествия, с которыми общались журналисты, говорят, что столкнулись с необходимостью ждать приема профильного врача в государственной поликлинике более года.

Это уже третий протест с требованием устранения недостатков в системе здравоохранения за последний год, предыдущие были в ноябре и феврале 2023 года.

А в соседней Франции правительство предложило штрафовать за неявку к врачу по записи без уважительной причины.

Напомним, в субботу протест климатических активистов на некоторое время парализовал работу аэропорта Мюнхена