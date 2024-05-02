Дуда: Евроинтеграция Украины будет одним из приоритетов председательства Польши в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда назвал вопрос евроинтеграции Украины среди приоритетных во время председательства Варшавы в Евросоюзе в первой половине 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в речи по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС, сообщает RMF24.

Польский лидер отметил необходимость поддержки процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

"Нашим приоритетом в следующем году во время председательства будет как можно быстрее сделать эти страны полноправными членами ЕС", – отметил Дуда.

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Он также заявил о приверженности делу восстановления Украины, которая, добавил он, сможет отразить агрессию России.

"Мы хотим помочь. Мы считаем, что все наше сообщество должно участвовать в процессе восстановления Украины, чтобы она снова стала государством, которое быстро развивается, эффективным государством, обеспечивающим богатую жизнь своим гражданам", – отметил Дуда.

Глава государства указал, что первым приоритетом польского председательства будет укрепление сотрудничества между ЕС и США, а следовательно, укрепление европейской и глобальной безопасности.

Президент добавил, что во время председательства Польша должна организовать два больших саммита: Евросоюз – США и Евросоюз – Украина, где второй будет сосредоточен на вопросах восстановления Украины и вступления ее в ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза отметил, что нынешние страны-кандидаты, среди которых Украина, имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что для ЕС важно быстро рассмотреть заявки Украины и Молдовы на вступление в Евросоюз.

Напомним, президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года.

Перед этим президент Чехии Петр Павел выразил поддержку новых раундов расширения Евросоюза в 20-ю годовщину вступления своей страны в ЕС.