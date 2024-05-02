Немецкая полиция расследует поджоги автомобилей в ночь на 2 мая в Берлине

Первомайская демонстрация в Берлине прошла в основном мирно, но в некоторых районах города демонстранты подожгли по меньшей мере девять автомобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В ночь на 2 мая в Берлине сгорело по меньшей мере девять автомобилей. Однако никаких операций, непосредственно связанных с демонстрациями и возможными беспорядками, как сообщила полиция в четверг утром, не было.

По данным полиции, в 3:10 ночи на обочине возле Volkspark Hasenheide горело шесть автомобилей. Еще на трех автомобилях повреждена краска.

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После полуночи экстренные службы были направлены на пожар автомобиля на улице Kiehlufer в Нойкельне – один автомобиль был поврежден. Около 1:30 ночи на Альтенгофер-штрассе в районе Альт-Хоэншенхаузен сгорел автомобиль, еще один автомобиль был поврежден огнем. В районе Берлин-Панков около 2:50 ночи повреждены два автомобиля, которые стояли рядом на Ханс-Айслер-штрассе, один из которых загорелся.

Участники "революционной первомайской демонстрации" иногда запускали пиротехнику. Затем они также напали на группу полицейских, участвовавших в демонстрации

Вопреки ожиданиям, "революционная демонстрация 1 мая" в среду в Берлине в целом прошла мирно. Больших столкновений с полицией не было. Офицеры продолжали дежурить в ночь на 2 мая, чтобы следить за нарушителями спокойствия.

В Париже во время демонстраций к 1 мая из-за действий радикалов пострадали более полусотни правоохранителей.

Напомним, сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.