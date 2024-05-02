Брюссель сигнализировал Грузии, что она еще способна остановить откат от ЕС

Генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иностранных агентах" является неприемлемым и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако время изменить ситуацию все еще есть.

Об этом Купман заявил журналистам в Тбилиси, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам высокопоставленного представителя ЕС, Брюссель следит за ситуацией с принятием законопроекта и обеспокоен происходящим.

"Есть тревожные изменения по законодательству. Принятый во втором чтении закон о прозрачности в таком виде неприемлем и будет создавать серьезные препятствия на пути вступления в ЕС", – сказал Купман.

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Он предупредил, что грузинские власти все еще способны изменить ситуацию.

"Однако время еще есть. Мы наработаем наши рекомендации (начинать ли переговоры по вступлению Грузии в ЕС. – Ред.) в сентябре и выдадим наш отчет в октябре-ноябре, так что время еще есть. Но мяч очень сильно на поле правительства", – добавил он.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит законопроект в третьем чтении примерно через две недели.

Фактический руководитель партии власти Грузии, пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили в редкой речи в понедельник заявил, что Грузии необходимо защитить свой суверенитет от иностранных попыток контролировать ее, и предположил, что противники законопроекта действуют в интересах Запада.

События в Грузии рассматривают как часть более широкой борьбы, которая может определить, будет ли Грузия приближаться к Европе или вернется под влияние Москвы.

Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы готовит срочное заключение по скандальному грузинскому законопроекту "О прозрачности иностранного влияния".

Многотысячные протесты против законопроекта, рассмотрение которого инициировала "Грузинская мечта", продолжаются уже несколько недель.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

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